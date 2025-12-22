Ankara'da Gar'da Yangın Alarmı! ABB'den Açıklama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bugün Ankara'da Gar İstasyonu’ndaki yangın alarmı devreye girdi ve otomatik anons sistemi aktif hale geldi. Olay, vatandaşlar arasında paniğe neden olurken, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

ABB'den yapılan açıklamada "Bugün, Gar İstasyonu’nda yangın alarmının devreye girmesiyle birlikte otomatik anons sistemimiz aktif hale gelmiş, bu durum kısa süreli bir panik yaşanmasına neden olmuştur. Olayın ardından detaylı inceleme yapılmıştır" denildi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK'

Açıklamada, "Yapılan incelemeler sonucunda, bir kişinin bilinçli şekilde yangın alarmını devreye aldığı tespit edilmiştir. Yaşanan bu olayla ilgili olarak hukuki tüm yollara başvurulacak ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA