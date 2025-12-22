Ankara'da Gar'da Yangın Alarmı! ABB'den Açıklama Geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gar'da yangın alarmının devreye girmesine ilişkin açıklama yaptı. Bir kişinin bilinçli şekilde yangın alarmını devreye aldığı belirtilerek "Yaşanan bu olayla ilgili olarak hukuki tüm yollara başvurulacak ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

Son Güncelleme:
Ankara'da Gar'da Yangın Alarmı! ABB'den Açıklama Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bugün Ankara'da Gar İstasyonu’ndaki yangın alarmı devreye girdi ve otomatik anons sistemi aktif hale geldi. Olay, vatandaşlar arasında paniğe neden olurken, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

ABB'den yapılan açıklamada "Bugün, Gar İstasyonu’nda yangın alarmının devreye girmesiyle birlikte otomatik anons sistemimiz aktif hale gelmiş, bu durum kısa süreli bir panik yaşanmasına neden olmuştur. Olayın ardından detaylı inceleme yapılmıştır" denildi.

Ankara'da Gar'da Yangın Alarmı! ABB'den Açıklama Geldi - Resim : 1

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK'

Açıklamada, "Yapılan incelemeler sonucunda, bir kişinin bilinçli şekilde yangın alarmını devreye aldığı tespit edilmiştir. Yaşanan bu olayla ilgili olarak hukuki tüm yollara başvurulacak ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Valilik Açıkladı: AŞTİ'de Kaç Kişinin Yaşadığı Belli OlduValilik Açıkladı: AŞTİ'de Kaç Kişinin Yaşadığı Belli OlduGüncel
Dilovası Faciasında Fabrika Sahibinden Skandal Plan! Dehşetin Perde Arkası İddianamedeDilovası Faciasında Fabrika Sahibinden Skandal Plan! Dehşetin Perde Arkası İddianamedeGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Ankara Yangın
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
'Barış Boyun' Davasında Arbede Çıktı: Sandalyeler Havada Uçuştu, Jandarma Biber Gazı Sıktı 'Barış Boyun' Davasında Arbede Çıktı: Sandalyeler Havada Uçuştu, Jandarma Biber Gazı Sıktı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
İşçi Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı İşçi Servisi ile Otomobil Çarpıştı... 11 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Kulisleri Bu Rakamla Kaynıyor! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Memur ve Emekli Zammı Şimdiden Netleşti Ankara Kulisleri Kaynıyor! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Memur ve Emekli Zammı Netleşti
Ela Rümeysa Cebeci Krizinde Okan Buruk İfade mi Verecek? Başsavcılık'tan Açıklama Geldi Ela Rümeysa Cebeci Krizinde Okan Buruk İfade mi Verecek?
Bankacılıkta Tarihi Adım! Türkiye'nin 3 Büyük Bankası Birleşiyor Bankacılıkta Tarihi Adım! Türkiye'nin 3 Büyük Bankası Birleşiyor
Ocak 2026'da Devreye Giriyor! Milyonlarca Çalışanı Etkileyecek: Çift Maaş Dönemi Başlıyor Ocak 2026'da Devreye Giriyor! Milyonlarca Çalışanı Etkileyecek: Çift Maaş Dönemi Başlıyor
Kasım Garipoğlu'nun Şoförü Uyuşturucu Partilerini Anlattı: Katılan Ünlülerin İsimlerini Verdi İşte Uyuşturucu Partilerine Katılan Ünlüler