Gazeteci Emrullah Erdinç Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında pek çok tanınan isim ardı ardına gözaltına alınırken, son olarak gazeteci Emrullah Erdinç'in de soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Erdinç'in yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen deliller doğrultusunda ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı belirtilirken, kan ve saç örnekleri alınacağı ve sağlık kontrolünün ardından sorgusuna başlanacağı ifade edildi.

Erdinç'in geçen hafta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındığı iddia edilmiş ancak kendisi bunu yalanlamıştı.

Kaynak: DHA