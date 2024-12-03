Yurt Dışından Alışverişte Artan Vergi için Vatandaştan 'Anlayış' İstedi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan yurt dışı alışverişleri ve fahiş fiyat ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bolat özellikle fahiş fiyat uygulayan esnafla ilgili belediyelere yüklendi. Bolat, "Belediyelerin de sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor." dedi.

Bolat, "Fahiş fiyat artışı olduğunu görebildiğimiz ürünlerde hemen denetim ve cezai işlem uygulamalarımızı yapıyoruz. Belediyeler bu konudaki sorumluluklarını almakta çok da istekli değiller. Esnafla karşı karşıya gelmemek için bütün sorumluluk hükümette gibi umursamazlık içindeler. Bu konuda da biz onlara sorumluluklarını hatırlıyoruz." ifadesini kullandı.

BEKLENEN HAL YASASI İÇİN ÇALIŞMA VAR!

Hal yasasında değişiklik yapılacağını da söyleyen Bolat, "İlgili genel müdürlüklerimiz, hal ve pazar yönetimleri ile çalışıyoruz. Hazırlık aşamasındayız, son şeklini vermedik" dedi.

YURT DIŞI ALIŞVERİŞE EK VERGİ DÜZENLEMESİ

NTV'nin sorularını yanıtlayan Bakan Bolat, yurt dışı alışverişle ilgili yapılan son düzenlemelerin yerli üreticilerin "haksız ticaretten" zarar görmemesi için devreye alındığını söyledi ve "Tüketiciden anlayış bekliyoruz." dedi.

Bolat, yurt dışından yapılan alışverişler için ek gümrük vergisi kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Uzakdoğu meşeli firmaların hızlı kargo düzenlemesinden yararlanmalarının olumsuz etkilerini gördük ve esnaf kobi ve ilgili meslek kuruluşlarının yoğun şikayetleri üzerine 150 euro kargo sınırını 30'a çektik." dedi.

Kargoyu fiyattan çıkararak fiyatı düşük gösterip kargoyu yüksek göstermek suretiyle bu ilave vergiden kaçınma teşebbüsünü görünce geçe hafta yürürlüğe giren bir kara ile de kargo ücretinin de fiyata dahil olduğu makanizmayı devreye aldık.

E-TİCARET DEVLERİNE TEMSİLCİ ŞARTI

Bolat, dijital hizmetlerle ilgili yapılacak yeni düzenlemenin de yolda olduğunu belirterek, yabancı şirketlerin nisan ayına kadar Türkiye'de temsilcilik açmaları gerektiğini hatırlattı.

Bolat, iki hafta kadar önce bakanlığımızda bütün bu dijital çalışmalarda olan şirketlerin Türkiye'deki yöneticileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Toplantıda Amazon ve Temu'nun temsilcilerinin de olduğunu belirten Bolat, "Temsilcilik açmazlarsa çalışamazlar, bu kadar basit o yüzden hepsi açıyor." dedi.

6 AY 6 BİN KİLOMETRE SINIRI DEVAM EDECEK Mİ?

Ve ikinci el araç satışlarına getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı... Uygulamanın süresi Ocak 2025'te doluyor.

Bolat, "6 ay 6 bin km uygulamasının devam etmesi konusunda veye etmemesi ile ilgili sektörel kuruluşlarla görüşmeleri sürdürüyoruz. Ekonomi yönetimi ve hükümetle de istişare ederek ay sonuna kadar karar vereceğiz.