Tarihi Seviyeye 164 Bin Adet Kaldı! Yüzde 40 Gümrük Vergisine Rağmen İlk 5’te Yerini Korudu: Otomobil Satışlarında Büyük Başarı

Türkiye otomotiv sektörü yeni bir rekor için geri sayıma geçti. 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam pazar yüzde 0,5 daralarak 1 milyon 68 bin 260 adetlik satışa ulaştı. Ancak Kasım ayında yakalanan ivme sektörün umutlarını artırdı. Kasım’da otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 5,3 büyüme kaydederken toplam 121.094 araç satışı gerçekleşti. Bu da sektörde tarihin en iyi ikinci Kasım performansını ortaya koydu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Kasım’da otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 94.595 adede ulaştı. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 12,2 yükselerek 26.499 adet oldu. Yıl genelinde ise otomobil satışları yüzde 0,5 artışla 845.530 adede ulaşırken, hafif ticari araç satışları yüzde 4,4 düşüşle 222 bin 730 adette kaldı.

SEGMENTLERE GÖRE SATIŞLARDA SON DURUM

2024'ün Ocak-Kasım döneminde pazarın yüzde 86,3’ü, düşük vergi dilimine giren A, B ve C segmentlerinden oluştu. C segmenti, 471 bin 395 adetle pazarın yüzde 55,8’ini oluştururken, B segmenti 254 bin 103 adetle yüzde 30,1 pay aldı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI TOPLAM PAYIN YÜZDE 10’UNA ULAŞTI

Elektrikli otomobiller, toplam satışlardan yüzde 9,9 pay alarak dikkat çekti. Ocak-Kasım döneminde 83 bin 298 elektrikli araç satılırken, bu satışların büyük çoğunluğu (yüzde 62,3) 160 kW altı modellerden oluştu. Hibrit araçlar yüzde 17,7 pay alırken, dizel otomobiller yüzde 10,1, benzinli araçlar ise yüzde 61,7 ile pazarın çoğunluğunu oluşturdu.

ÇİNLİ CHERY YERİNİ SAĞLAMA ALDI

Yerli üretim araçların satışında Renault ve Fiat ilk sıralarda yer alırken, Volkswagen ise üçüncülük koltuğuna oturdu. Son dönemin en çok konuşulan markalarından olan Çinli Chery ise dördüncü sıradaki güçlü konumunu sürdürdü. Bu başarı yaz aylarında getirilen yüzde 40’lık en gümrük vergisine rağmen geldi.

TOGG SATIŞLARINDA ÖNEMLİ BAŞARI

Kasım ayında 4 bin 221 adet T10X modeli satan yerli üretici Togg, satış sıralamasında 7. sırada yer aldı. Ocak-Kasım döneminde 24 binin üzerinde satış gerçekleştiren Togg, piyasaya çıkış yılı olan 2023’teki toplam satışlarını geride bıraktı. Tek modelle bu başarıyı yakalayan marka, Türkiye’nin elektrikli otomobil pazarında güçlü bir oyuncu olduğunu kanıtladı.

Böylece otomotiv sektöründe tüm zamanların en yüksek satış rakamlarına ulaşılması için sadece 164 bin adetlik fark kaldı.