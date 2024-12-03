SON DAKİKA: Benzine 97 Kuruşluk İndirim! Birkaç Gün Önce Zamlanmıştı, Akaryakıt Tabelasına Güncelleme Geliyor (3 Aralık Salı Güncel Benzin-Mazot Fiyatı)

Son dakika haberleri… Benzin ve motorin fiyatları milyonlarca araç sahibinin gündemindeki önemli maddeler arasında yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda önce motorin fiyatlarına 1,25 TL, ardından da benzine 74 kuruş zam gelmişti. Bu gece fiyatlar bir kez daha değişecek. Bu kez araç sahiplerini sevindirecek indirim akaryakıt litre fiyatlarına yansıyacak.

BENZİNE BU GECE İNDİRİM GELİYOR

Benzin fiyatlarına 97 kuruş indirim bekleniyor. Zamlı fiyatların bu gece itibarıyla geçerli olması öngörülüyor. Motorin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.

3 ARALIK SALI MOTORİN (MAZOT) FİYATI

İstanbul (Avrupa): 44,18 TL

İstanbul (Anadolu): 44,12 TL

İzmir: 45,26 TL

Ankara: 44,76 TL

GÜNCEL BENZİN LİTRE FİYATLARI