SON DAKİKA: Benzine 97 Kuruşluk İndirim! Birkaç Gün Önce Zamlanmıştı, Akaryakıt Tabelasına Güncelleme Geliyor (3 Aralık Salı Güncel Benzin-Mazot Fiyatı)
Benzin litre fiyatı 28 Kasım’da 74 kuruş zamlanmıştı. Bugün gelen son dakika bilgisine göre akaryakıt fiyatları için bir değişiklik daha yolda. Peki 3 Aralık 2024 Salı güncel motorin, benzin fiyatları ne kadar? Akaryakıta indirim zam var mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt litre fiyatları ile haberin detayları…
Son dakika haberleri… Benzin ve motorin fiyatları milyonlarca araç sahibinin gündemindeki önemli maddeler arasında yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda önce motorin fiyatlarına 1,25 TL, ardından da benzine 74 kuruş zam gelmişti. Bu gece fiyatlar bir kez daha değişecek. Bu kez araç sahiplerini sevindirecek indirim akaryakıt litre fiyatlarına yansıyacak.
BENZİNE BU GECE İNDİRİM GELİYOR
Benzin fiyatlarına 97 kuruş indirim bekleniyor. Zamlı fiyatların bu gece itibarıyla geçerli olması öngörülüyor. Motorin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.
3 ARALIK SALI MOTORİN (MAZOT) FİYATI
- İstanbul (Avrupa): 44,18 TL
- İstanbul (Anadolu): 44,12 TL
- İzmir: 45,26 TL
- Ankara: 44,76 TL
GÜNCEL BENZİN LİTRE FİYATLARI
- İstanbul (Avrupa): 43,06 TL
- İstanbul (Anadolu): 42,95 TL
- İzmir: 43,97 TL
- Ankara: 43,51 TL