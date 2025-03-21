Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz! Meclis Boş Kaldı, Zam Ertelendi

Emekli bayram ikramiyesi 2025’te 4 bin liraya yükseltildi. Ramazan Bayramı yaklaşırken ‘emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak’ sorusu ise en çok merak edilen konuların başında geliyordu. Ancak bayram ikramiyesi Meclis’te takıldı. Yaşanan siyasi gerginlikler Meclis’e de sıçrayınca TBMM’nin 25 Mart Salı gününe kadar kapalı kalması kararlaştırıldı. Normal şartlarda gelecek hafta hesaplara yatması beklenen emekli ikramiyesi içinse tarih uzadı!

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
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Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz! Meclis Boş Kaldı, Zam Ertelendi

Milyonlarca emekli, bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini bekliyordu. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen emekli bayram ikramiyesi Genel Kurul’a gelecekti. Ancak beklenen olmadı. Bu hafta Meclis’te görüşülüp gelecek hafta hesaplara yatması beklenen emekli ikramiyesine düzenleme İmamoğlu’nun gözaltı kararı sonrası yaşanan gelişmeler nedeniyle Meclis’te takılı kaldı.

MECLİS 25 MART’A KADAR KAPALI

Dün Meclis Genel Kurulu’nda AKP ve MHP’li vekillerin yoklamaya katılmaması nedeniyle yeterli çoğunluk sağlanamayınca görüşmelere de başlanamadı. Bunun üzerine Genel Kurul 25 Mart Salı günü saat 15.00'te açılmak üzere kapandı.

Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz! Meclis Boş Kaldı, Zam Ertelendi - Resim : 1

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ TL OLDU?

Dul ve yetimler dahil yaklaşık 16 milyon emekli için son olarak 2 Mart 2024'te 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesi, kanun teklifinin yasalaşmasıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 4’er bin TL olarak ödenecek.

BÜTÇEYE MALİYET HESAPLANDI

Bayram ikramiyesindeki bin liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar lira ilave maliyet oluşturacağı hesaplanıyor.

DUL VE YETİMLER İÇİN İKRAMİYE HESAPLAMASI

Emeklilerin yanında bayram ikramiyesi dul ve yetimler için de aylık hisseleri oranında verilecek. Bu kapsamda yüzde 75 hak sahipleri 3’er bin liradan toplamda 6 bin TL, yüzde 50 hak sahipleri 2’şer bin liradan toplamda 4 bin TL ve yüzde 25 hak sahipleri biner liradan toplamda 2 bin TL ödeme alacak.

Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz! Meclis Boş Kaldı, Zam Ertelendi - Resim : 2

Emeklilik dilekçesini Şubat ayı sonuna kadar verenler de henüz maaş almamış olsa da Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar emeklilik için başvuranlar ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanacak.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ

Emekli ikramiyeleri normal şartlarda her iki bayramdan hemen önceki hafta hesaplara geçiyor. Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart Pazar – 1 Nisan Salı tarihleri arasına denk geliyor. Meclis’ten geçip Resmi Gazete’den yayımlanmasının ardından 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara geçmesi beklenen bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı ise şu an belirsiz.

Kaynak: Haber Merkezi

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