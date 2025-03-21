BIST30 Vadelileri Haftanın Son İşlem Gününde Düşüşte
Dünü yüzde 0,47 oranında düşüşle tamamlayan VIOP-30 Nisan vadeli endeks kontratı bugüne de satıcılı başladı.
VIOP-30 Nisan vadeli endeks kontratı haftanın son işlem gününe yüzde 0,68 düşüşle 11 bin 30 puandan başladı.
Sözleşmede psikolojik öneme sahip 11 bin puan seviyesinin altına yaşanacak olası sarkmalarda satıcılı seyrin etkisini sürdürebileceği belirtiliyor.
Meksa Yatırım, yayınladığı raporda, "Perşembe, gün boyu dalgalı seyreden endeks, satıcılı kapanış gerçekleştirdi. Orta vadede endeks, 11650 seviyelerinin altına gerilemesiyle birlikte, negatif görüntü çizmeye başladı. 11650 seviyelerinin direnç bölgesi olduğu düşünülmektedir. Alt bantta 10930 seviyeleri destek bölgesi olarak izlenebilir." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
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