Borsada Kayıplar Derinleşti! Devre Kesici Yeniden Çalıştı

Borsa İstanbul dün toparlanma çabalarına girse de günü düşüşle tamamlamıştı. Bugün de satıcılı seyir devam ederken BIST 100 endeksinde düşüş yüzde 8'e dayandı. Devre kesiciler bugün ikinci kez çalıştı.

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Borsada Kayıplar Derinleşti! Devre Kesici Yeniden Çalıştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,53 düşüşle 9.758,53 puandan başladı. Açılışı yüzde 0,53'lük düşüşle yapan Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 7'yi aştı ve ikinci kez devre kesici uygulandı. Saat 11.57 itibarıyla işlemler yeniden başladı.

İşlemlerin yeniden başlamasıyla birlikte Borsa İstanbul'da kayıp yüzde yüzde 8'e yaklaştı. BIST 100 endeksi 9 bin 51 puanda bulunurken, Bankacılık Endeksindeki düşüş ise yüzde 9,62'ye ulaştı.

BIST 100 Endeksi 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9038,04 puanı gördü.

RİSK PRİMİ YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Gösterge tahvil faizi yüzde 41,23 olurken, Türkiye'nin risk primi de 296 baz puana yükseldi.

Borsada Kayıplar Derinleşti! Devre Kesici Yeniden Çalıştı - Resim : 1

BORSA İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

BIST 100'de yaşanan yüzde 7'lik kaybın ardından Borsa İstanbul açıklama yaptı. Borsa İstanbul, "Saat 11:27:14 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul'da sürekli işlemler 11.57'de yeniden başlayacak.

BORSA 10 BİN PUANIN ALTINDA GÜNÜ BİTİRDİ

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kaybederek 9.810,94 puandan tamamladı.

1 AYDIR DEVAM EDİYOR

Borsa İstanbul yönetimi manipülasyon operasyonlarının ardından 21 Şubat Cuma günü borsada yaşanan sert fiyatlamaları nedeniyle uygulamaya aldığı açığa satışta yeniden yukarı adım kuralının 21 Mart'ta da uygulanacağını açıkladı.

BIST30 Vadelileri Haftanın Son İşlem Gününde DüşüşteBIST30 Vadelileri Haftanın Son İşlem Gününde DüşüşteEkonomi

Kaynak: AA

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