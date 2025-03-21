Fransız Bankadan Türk Lirası Kararı! Dolardaki Yükseliş Planları Bozdu

Fransız banka Societe Generale SocGen Stratejisti Phoneix Kalen dolar/TL'de kısa pozisyonlarını kapattıklarını açıkladı.

Bankanın raporunda önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Türk lirasını mümkün olduğunca istikrarlı tutmaya odaklanacağı vurgulandı.

MERKEZ BANKASI FAİZ TAHMİNİ

Banka Nisan ayında TCMB'den bir faiz indirimi beklemezken, Haziran'da 150 baz puanlık indirim, Temmuz'da da 200 baz puanlık indirim öngördü. Bankaya göre yıl sonu politika faizi tahmini yüzde 35 oldu.

ABD'li JPMorgan son gelişmelerin ardından dolar/TL'deki kısa pozisyonunu kapatmayı tercih etmemişti.

Kaynak: Haber Merkezi