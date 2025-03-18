Koç Gültekin Süt Batıyor! Mahkemeden Son Karar

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulunan Koç Gültekin Süt Ürünleri, mahkeme tarafından 3 aylık geçici mühlet kararıyla koruma altına alındı.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Koç Gültekin Süt Batıyor! Mahkemeden Son Karar

Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, Koç Gültekin Süt Ürünleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından konkordato başvurusu yapıldı. Mahkeme, 14 Mart 2025 tarihli ara kararıyla şirketin geçici mühlet talebini kabul etti.

ÜÇ AYLIK SÜRE TANINDI

Karara göre, Balıkesir Ticaret Sicili’ne kayıtlı şirket, 14 Mart 2025’ten itibaren üç ay süreyle geçici mühlet hakkı kazandı. Mahkeme ayrıca ihtiyati tedbir kararı alarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sema Erol’u geçici konkordato komiseri olarak atadı.

Koç Gültekin Süt Batıyor! Mahkemeden Son Karar - Resim : 1

ALACAKLILAR İTİRAZ EDEBİLECEK

İcra İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince, karara itiraz etmek isteyen alacaklıların ilandan itibaren yedi gün içinde mahkemeye başvurabileceği belirtildi. Konkordato talebinin değerlendirilmesi için ön inceleme duruşmasının 11 Haziran 2025’te saat 14.45’te yapılacağı duyuruldu.

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