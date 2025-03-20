Ankara Merkezli İnşaat Firmasının Konkordato Talebi Reddedildi! Resmen İflas Etti

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, 12 Mart 2025 tarihinde alınan karar doğrultusunda, Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na kayıtlı Arcadia İnşaat Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin konkordato talebi reddedildi.

İflas kararı, 12 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, İcra İflas Kanunu'nun 292/1 maddesi gereğince yürürlüğe girdi.

Kararla birlikte, dosya kapsamında alınan tedbirler kaldırıldı ve konkordato komiserlerinin görevine son verildi. Alacaklıların, mahkeme kararının tebliğinden itibaren 10 gün içinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği duyuruldu.