Asçelik Granit için Konkordato Süresi Uzatıldı

Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 45724 sicil numarasıyla kayıtlı şirket için 07 Ocak 2025 tarihinde verilen üç aylık geçici mühlet kararı, 07 Nisan 2025 tarihinde sona erecekti. Mahkeme, konkordato sürecinin devamına karar vererek bu süreyi 07 Nisan 2025 tarihinden itibaren iki ay daha uzattı.

TEDBİRLER VE KOMİSER HEYETİ DEVAM EDECEK

Mahkeme, geçici mühlet süresince uygulanan tüm tedbirlerin uzatma süresi boyunca da geçerli olmasına hükmetti. Ayrıca, geçici mühlet sürecinde görev yapan bağımsız denetçi Hatmeş Belfu Dinğil, mali müşavir Hüseyin Erikler ve hukukçu Ayhan Kortunay’ın yetkileri yeni süre içinde de devam edecek.

Mahkemenin aldığı karar, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince ilan edilerek ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilecek.