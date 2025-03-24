Türkiye'nin Kredi Notu için Uyarı! Siyasi Belirsizlik Risk Yarattı: Dolarizasyon ve Enflasyon Vurgusu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P’den Türkiye ekonomisi için uyarı geldi. Yaşanan siyasi gerginliğin ekonomiye güvensizlik yaratabileceği ve döviz kurunun istikrarına gölge düşürebileceği dile getirildi.

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Türkiye'nin Kredi Notu için Uyarı! Siyasi Belirsizlik Risk Yarattı: Dolarizasyon ve Enflasyon Vurgusu

Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan ve dün tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili gelişmeler finans piyasalarını da görülmemiş bir hareketliliğe itti. Siyasi gerginliğin etkileri en net olarak ekonomide hissedilirken uluslararası kuruluşlardan da Türkiye için uyarılar peş peşe yapıldı. Son açıklama ise Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global’den geldi.

“REFORMLARI SEKTEYE UĞRATABİLİR”

S&P, Türkiye’de yaşanan son gelişmelerin ekonomiye ve piyasalara etkisine yönelik değerlendirmede bulundu. İmamoğlu’nun tutuklanmasının Türkiye ekonomisine duyulan güven ve döviz kurunun istikrarı açısından risk oluşturabileceğini dile getirdi. “Geçtiğimiz hafta muhalif siyasetçilerin tutuklanması ve hapse atılması, Türkiye ekonomisine duyulan güven ve döviz kurunun istikrarı açısından risk oluşturabilir” diyen S&P, “Siyasi gerginliklerin geri dönmesi reformları sekteye uğratabilir” yorumunu yaptı.

"2023 yılının sonundan bu yana Türkiye'deki yetkililer, hane halkını tasarruflarını altın ve dövizden çıkarıp tekrar yerli paraya çevirmeye ikna etme konusunda önemli bir ilerleme kaydettiler. Bu durum ülkenin döviz rezervlerini artırdı ve enflasyondaki düşüşü teşvik ederek Türkiye'ye ilişkin notumuzu destekledi (BB-/Stable/B; Türkiye ulusal ölçeği: trAA+/--/trA-1+ ). Ancak siyasi gerginliklerin geri dönmesi bu reformları sekteye uğratabilir" dediler.

DOLARİZASYON VURGUSU

Merkez bankasının son dönemdeki acil müdahaleleri arasında doğrudan döviz satışı, likidite ve vadeli işlemler ve gecelik borç verme faizinde acil bir artış yer aldığını belirten S&P, "Artan belirsizliğin hane halkı harcamaları, sermaye girişleri, döviz kuru, büyüme ve enflasyon üzerindeki ikinci tur etkilerinin, yakın zamana kadar mevduat dolarizasyonunda ve enflasyonda kayda değer bir düşüşü kesintiye uğratarak önemli olabileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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