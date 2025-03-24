Borsa İstanbul'da 5 Ay Sonra İlk: BIST 100 9 Bin Puanın Altına İndi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından borsa yeni haftaya yükselişle başlamıştı. Borsada yaşanan dalgalı seyrin ardından BIST 100 endeksi 8 Kasım 2024 tarihinden bu yana ilk kez 9 bin puanın altına geriledi.

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Borsa İstanbul'da 5 Ay Sonra İlk: BIST 100 9 Bin Puanın Altına İndi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından borsa yeni haftaya yükselişle başlamıştı. BIST 100 endeksi yüzde 4 yükselişle 9 bin 386 puana kadar yükselmişti. Borsada yaşanan dalgalı seyrin ardından BIST 100 endeksi 8 Kasım 2024 tarihinden bu yana ilk kez 9 bin puanın altına geriledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi

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