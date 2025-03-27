Türkiye'nin 50 Yıllık Nakliye Devi Konkordato İlan Etmişti! Flaş Yeni Gelişme Yaşandı

Mahkeme kararıyla birlikte Soylu Nakliyat ve Mehmet Pusa için konkordato komiser heyeti atandı. Türkan Özdemir, Doç. Dr. Birce Arslandoğan ve Prof. Dr. Şeyma Çalışkan Çavdar’dan oluşan komiser heyeti, kesin mühlet süresince görev yapacak. Şirket ve alacaklılar arasındaki süreç, heyetin denetim ve gözetimi altında yürütülecek.

ALACAKLILARA 15 GÜNLÜK BAŞVURU SÜRESİ

Mahkeme tarafından yayımlanan ilanla, Soylu Nakliyat ve Mehmet Pusa’dan alacaklı olanlara, alacaklarını bildirmeleri için 15 günlük süre tanındı. Alacaklıların, alacaklarına ilişkin belgeleri eksiksiz ve usule uygun bir dilekçe ile konkordato komiserliğine teslim etmeleri gerekiyor. Bildirimler, komiserliğin İstanbul Beykoz’daki ofisine şahsen ya da vekil aracılığıyla yapılabilecek.

BAŞVURULARDA BELGE ŞARTI

Alacak bildiriminde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerden; alacaklarını gösterir belgelerin asılları ya da onaylı suretleri, varsa devam eden davalara ilişkin bilgiler, faiz hesaplamaları, yabancı para alacakları için Merkez Bankası kuruna göre hesaplanmış Türk Lirası karşılığı gibi ayrıntılı bilgileri sunmaları isteniyor. Ayrıca, alacak kaydı iadeli taahhütlü posta yoluyla da yapılabilecek.

BİLDİRİM YAPMAYANLAR HAK KAYBI YAŞAYABİLİR

Mahkeme, 15 gün içerisinde bildirimde bulunmayan alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkları sürece konkordato sürecine dahil edilmeyeceklerini ve tasfiye planında hak talep edemeyeceklerini de ilan etti.