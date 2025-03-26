1,43 TL’lik Motorin Zammı Tabelada! Yarın da LPG Değişiyor (26 Mart 2025 benzin-mazot-otogaz fiyatları)
Döviz kurları ve petrol fiyatları ile yön bulan akaryakıt litre fiyatları için peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. Dün benzin fiyatı 1,52 TL artmıştı. Bugün ise mazot fiyatı yükseldi. Yarın da LPG (otogaz) için zam öngörüldü. Peki İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…
Sinem Eryılmaz
Araç sahipleri ‘bugün akaryakıta zam-indirim var mı, güncel mazot benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?’ diye araştırmalarını yaparken tabelalar bir kez daha değişti. İşte 26 Mart Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ile il il benzin motorin litre fiyatları…
MOTORİN FİYATLARI DEĞİŞTİ
Benzin fiyatı dün 1,52 TL zamlanmıştı. Bugün de mazot fiyatlarına 1,43 liralık artış yapıldı. 27 Mart Perşembe günü yani yarın ise LPG fiyatları için 65-70 kuruş bandında bir artışın tabelalara yansıması bekleniyor.
İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA
Benzin: 46,75 TL
Motorin: 46,78 TL
LPG: 26,74 TL
İSTANBUL ANADOLU
Benzin: 46,61 TL
Motorin: 46,65 TL
LPG: 26,74 TL
ANKARA
Benzin: 47,31 TL
Motorin: 47,50 TL
LPG: 27,35 TL
İZMİR
Benzin: 47,72 TL
Motorin: 47,90 TL
LPG: 27,25 TL
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: