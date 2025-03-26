1,43 TL’lik Motorin Zammı Tabelada! Yarın da LPG Değişiyor (26 Mart 2025 benzin-mazot-otogaz fiyatları)

Araç sahipleri ‘bugün akaryakıta zam-indirim var mı, güncel mazot benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?’ diye araştırmalarını yaparken tabelalar bir kez daha değişti. İşte 26 Mart Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ile il il benzin motorin litre fiyatları…

MOTORİN FİYATLARI DEĞİŞTİ

Benzin fiyatı dün 1,52 TL zamlanmıştı. Bugün de mazot fiyatlarına 1,43 liralık artış yapıldı. 27 Mart Perşembe günü yani yarın ise LPG fiyatları için 65-70 kuruş bandında bir artışın tabelalara yansıması bekleniyor.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 46,75 TL

Motorin: 46,78 TL

LPG: 26,74 TL

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 46,61 TL

Motorin: 46,65 TL

LPG: 26,74 TL

ANKARA

Benzin: 47,31 TL

Motorin: 47,50 TL

LPG: 27,35 TL

İZMİR

Benzin: 47,72 TL

Motorin: 47,90 TL

LPG: 27,25 TL



Kaynak: Haber Merkezi