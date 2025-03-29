Araç Sahipleri Dikkat! 1 Nisan'da Sona Eriyor

Türkiye genelinde 1 Aralık 2024'te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan Salı günü sona eriyor. Lastik sökme-takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 800 lira, 15 ve 16 inç olanlar için 1000 lira, 17 inçler için 1250 lira, 18 inçler için 1500 lira, 19 inçler için 1700 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 2 bin lira olarak uygulanıyor. Lastik oteli hizmeti ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde sunuluyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartları dikkate alınarak yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor. Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor.

Kaynak: AA