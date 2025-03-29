Araç Sahipleri Dikkat! 1 Nisan'da Sona Eriyor

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2024'te başlamıştı. 1 Nisan'da sona eriyor. Araç sahiplerinin lastiklerini değiştirmesi gerekiyor.

Araç Sahipleri Dikkat! 1 Nisan'da Sona Eriyor

Türkiye genelinde 1 Aralık 2024'te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan Salı günü sona eriyor. Lastik sökme-takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 800 lira, 15 ve 16 inç olanlar için 1000 lira, 17 inçler için 1250 lira, 18 inçler için 1500 lira, 19 inçler için 1700 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 2 bin lira olarak uygulanıyor. Lastik oteli hizmeti ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde sunuluyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartları dikkate alınarak yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor. Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor.

Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son TarihKış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son TarihGözden Kaçmasın

Kaynak: AA

Etiketler
Otomobil
İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli? İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli?
Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor
Hise Global, MIPIM 2025'te sürdürülebilir kentsel gelişim vizyonunu tanıttı Hise Global, MIPIM 2025'te sürdürülebilir kentsel gelişim vizyonunu tanıttı
Konkordato İlan Eden Ankara'nın Tekstil Devi Hakkında Yeni Gelişme! Konkordato İlan Eden Ankara'nın Tekstil Devi Hakkında Yeni Gelişme!
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak
Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! Bunu Yapan Yandı, Artık Emekli Maaşı Alamayacak Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat
Sıfır Araç Alacaklar Dikkat, Yeni Dönem Başladı! Zorunluluk Tamamen Kalktı Sıfır Araç Alacaklar Dikkat! Zorunluluk Tamamen Kalktı
Genetik Test Şirketi İflas Etti! Tüm DNA Verilerini Satışa Çıkardı Genetik Test Şirketi İflas Etti! Tüm DNA Verilerini Satışa Çıkardı
Kızılcık Şerbeti'nin Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti! Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti!