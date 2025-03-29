Konkordato İlan Eden Ankara'nın Tekstil Devi Hakkında Yeni Gelişme!

Ankara'nın önde gelen tekstil şirketlerinden biri olan Tabi Tekstil, konkordato başvurusunda bulundu. Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yapılan inceleme sonrasında, şirket için geçici mühlet kararı verildi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Konkordato İlan Eden Ankara'nın Tekstil Devi Hakkında Yeni Gelişme!

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, Tabi Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne konkordato için üç aylık geçici mühlet verildi. 2103/2025 tarihinden itibaren geçerli olacak mühlet, 3 ay sürecek.

KONKORDATO KOMİSERLERİ ATANDI

Geçici mühlet kararıyla birlikte, şirketin faaliyetlerini denetlemek üzere konkordato komiserleri kurulu da görevlendirildi. Hukukçu Mihriban Naillioğlu, bağımsız denetçi Cahit Serkan Kumdakcı ve sektör uzmanı Mustafa Arslan, kurula atanan isimler arasında yer aldı. Bu kurul, şirketin tüm işlemlerini denetleyecek ve yönetim organının her türlü eylem ve incelemelerinin onayına karar verecek.

ALACAKLILARA BİLGİLENDİRME

Mahkeme kararına göre, Tabi Tekstil’in alacaklıları, ilanın ardından 7 gün içinde dilekçe vererek geçici mühletin iptalini talep edebilecek. Ayrıca, alacaklılar konkordato talebinin reddedilmesini de mahkemeye sunabilecek.

Konkordato sürecinin, Türk Ticaret Kanunu'na uygun şekilde işleyeceği belirtildi. Tabi Tekstil’in alacaklıları, süreçle ilgili tüm gelişmeleri mahkeme kararlarına göre takip edebilecekler.

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