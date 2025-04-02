İstanbul'da Fiyatı En Çok Artan Ürün Belli Oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), mart ayında perakende fiyatlarında en fazla artış ve azalış gösteren ürünlerle ilgili verileri açıkladı. Martta, 336 ana ürünün 208’inin fiyatında artış görülürken, 52 ürünün fiyatı düştü.

EN ÇOK TAZE FASULYE ZAMLANDI

Fiyatı en çok artan ürün yüzde 60,36 ile taze fasulye oldu. Onu sırasıyla yüzde 43,88 ile patlıcan, yüzde 41,93 ile kabak, yüzde 41,73 ile dolmalık biber ve yüzde 34,58 ile şehirlerarası otobüs bileti takip etti. Ayrıca, erkek berberi-saç kesimi yüzde 25,23, limon yüzde 24,96, domates yüzde 21,92, karnabahar yüzde 19,64, sarımsak yüzde 19,06, muz yüzde 17,25 ve kuru soğan yüzde 16,11 oranında arttı. Geçtiğimiz ay sivri biber yüzde 12,17, günlük araç kiralama ücreti yüzde 11,3, kolonya yüzde 9,65, yeşil soğan yüzde 8,79, dondurma yüzde 8,55 ve patates yüzde 8,42 oranında zamlandı.

UÇAK BİLETİ FİYATLARI DÜŞTÜ

Fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 26,03 ile uçak bileti oldu. Onu sırasıyla yüzde 14,19 ile porselen ev eşyası, yüzde 7,98 ile kıvırcık ve yüzde 2,89 ile zeytinyağı takip etti. Ayrıca, yemek odası takımları yüzde 2,19, balık yüzde 2,18, deodorant yüzde 1,75, yer fıstığı yüzde 1,23, pul biber yüzde 0,91 ve hazır çorbalar yüzde 0,39 oranında düştü.

Kaynak: AA