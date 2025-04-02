Beyaz Altın Cep Yakıyor: Fiyatı 3 Ayda Tam Yüzde 100 Fırladı! Kilosu 450 TL'ye Dayandı

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, sarımsakta yaşanan fahiş fiyat artışını yerinde incelemek üzere halde esnafla buluştu. Esnafın derdini dinleyen Gürer, hem üretim düşüşü hem de ithalata rağmen fiyatların neden bu kadar yükseldiğini araştırdı. CHP'li Gürer, Türkiye'nin sarımsakta da ithalata bağımlı hale geldiğini belirterek, "Eskiden pamuk beyaz altındı, şimdi sarımsak aynı hale geldi” dedi. Hal fiyatlarının 230 TL’ye dayandığının altını çizen Gürer, market fiyatlarının 450 TL’ye kadar çıktığını açıkladı.

BEYAZ ALTIN CEP YAKIYOR

Gürer, 2023 yılında 54 bin ton taze, 142 bin ton kuru sarımsak üretildiğini ancak 2024’te bu rakamların sırasıyla 50 bin ve 135 bin tona gerilediğini açıkladı. Üretimdeki düşüşle birlikte ithalata yönelindiğinin altını çizen Gürer, "2024’te yaklaşık 5 bin ton, 2025’in ilk iki ayında ise 2 bin 739 ton sarımsak ithal edildi ama fiyatlar düşmedi, aksine daha da arttı" dedi.



HALDE 230 TL, MARKETTE 450 TL'YE SATILIYOR

Hal fiyatlarının 230 TL’ye dayandığını belirten Gürer, markette fiyatların semte ve müşteri kitlesine göre değiştiğini söyleyerek, "Bir yerde 300 TL, başka bir yerde 450 TL’ye kadar çıkıyor. Aralık 2024’te 140 TL olan sarımsak şimdi emekliye verilen bin liralık bayram ikramiyesiyle sadece üç kilo alınabiliyor" dedi.

3 AYDA FİYATLAR YÜZDE 100 ARTTI

Hal esnafı da fiyatların hızla yükseldiğini ve son üç ayda yüzde 100’e yakın artış yaşandığını dile getirdi. Esnaf, "Sarımsağı tüccardan 200 liraya alıyoruz. İşçilik, fire, soğuk hava deposu, nakliye derken satış fiyatı 230 lirayı buluyor. Market raflarına ulaşana kadar ürün birkaç el değiştiriyor" dedi.

İthal sarımsağın da ucuz olmadığını söyleyen esnaflar, Çin’den gelen sarımsağın kilogram fiyatının 180-200 TL civarında olduğunu belirtti. Gürer ise ithalatın fiyatları dengelemediğini belirterek, "TÜİK verilerine göre ithal sarımsağın kilosu 69 TL gibi görünse de nakliye, ambalaj ve komisyonlar eklendikçe fiyat fırlıyor. İthalat, vatandaşa ucuzluk değil, bazılarına kazanç kapısı oluyor" dedi.

MASRAFLAR ESNAFIN BELİNİ BÜKÜYOR



Hal esnafı, sarımsağın dayanıklı olmaması, kolay çillenmesi ve bozulması nedeniyle soğuk hava depolarında saklandığını, bu nedenle maliyetin arttığını dile getirdi. Esnaf, “Depomun aylık elektrik faturası 50 bin TL. Nakliye ücretleri geçen yıla göre ikiye katlandı. Mersin’den gelen araç geçen yıl 15 bin liraydı, şimdi 30 bin lira. Bir işçinin yevmiyesi 1000 TL, bu şartlarda kar marjımız iyice düştü.” ifadelerini kullandı.