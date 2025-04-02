Petrol Zirveyi Gördü! Gözler Akaryakıt Fiyatlarında

Petrol fiyatlarında dikkat çeken bir artış yaşanıyor. Brent petrolün varil fiyatı, geçen hafta Cuma günü 72,75 dolardan kapanırken, dünkü işlemlerde 75 dolar seviyesini test etti. Bugün, 2 Nisan 2025'te Brent petrol fiyatı 74,50 dolar civarında işlem görmeye başlarken, haftalık yükseliş yüzde 2 civarında gerçekleşti.

Petrol fiyatlarındaki artışın arkasında, ABD'nin Venezuela'dan petrol alan ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmesi ve Rusya ile İran’a yönelik tehditler bulunuyor. Analistler, bu gelişmelerin petrol arzı endişelerini artırarak fiyatları yukarıya çektiğini belirtiyor. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın akşam açıklaması beklenen yeni tarifeleri de küresel enerji talebini olumsuz etkileyebilir ve büyümeyi yavaşlatma riski taşıyor.

ZAM BEKLENİYOR

İç piyasada ise mart ayında yaşanan döviz hareketliliği, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımıştı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin de akaryakıt fiyatlarına sınırlı bir artış olarak yansıması bekleniyor. İstanbul Avrupa yakasında 2 Nisan 2025 itibarıyla benzin fiyatı 46,72 TL, motorin (mazot) fiyatı ise 46,73 TL’den satılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi