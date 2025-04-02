Altında 39 Yıl Sonra İlk! Yükseliş Devam Edecek mi? Gözler ABD'de

Altın fiyatları 2025’in ilk çeyreğinde büyük bir yükseliş gösterdi. Ons altın, yüzde 18,95'lik primle 39 yılın en yüksek çeyreklik kazancını kaydederek 3.120 dolara ulaştı. Bugün gram altın 3.803 TL, çeyrek altın ise 6.344 TL'den işlem görüyor, dikkatler ise ABD’nin yeni gümrük tarifeleri açıklamasında.

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Altında 39 Yıl Sonra İlk! Yükseliş Devam Edecek mi? Gözler ABD'de

Altın fiyatları, 2025’in ilk çeyreğinde gösterdiği yükselişle dikkat çekti. Ons altın, yıla 2 bin 623 dolardan başlayarak mart ayını 3 bin 120 dolarla tamamladı ve yüzde 18,95’lik primle 39 yılın ardından 1986’dan bu yana en yüksek çeyreklik kazancını kaydetti. Bugün ons altın 3 bin 125 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 3 bin 803 TL’den, Kapalıçarşı’da ise 3 bin 900 TL’den satılıyor. Çeyrek altının fiyatı ise 6 bin 344 TL olarak belirlendi.

Altında 39 Yıl Sonra İlk! Yükseliş Devam Edecek mi? Gözler ABD'de - Resim : 1

25 Nisan güncel altın fiyatları şöyle:

Gram Altın: 3.803,00 TL
Çeyrek Altın: 6.340,00 TL
Tam Altın: 24.778,12 TL
Cumhuriyet Altını: 25.253,00 TL
Gremse Altın: 62.116,56 TL
Ons Altın: 3.116,47 USD

Altında 39 Yıl Sonra İlk! Yükseliş Devam Edecek mi? Gözler ABD'de - Resim : 2

PİYASALARIN GÖZÜ ABD'DE

Piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu akşam TSİ 23.00’te açıklayacağı yeni gümrük tarifelerine odaklandı. Ek tarifeler belirsizliği artırırken, Avrupa Birliği’nden “misillemeye hazırız” mesajı geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, öncelikli olarak müzakere yolunu tercih edeceklerini ancak tüm seçenekleri değerlendirdiklerini açıkladı. Ticaret savaşları endişeleriyle altın güvenli liman olarak öne çıkmaya devam ediyor.

Öte yandan, ABD’de ekonomik veriler beklentilerin altında kaldı. Açık iş ilanları şubatta 7,63 milyon yerine 7,57 milyon olarak açıklanırken, ISM İmalat Endeksi 50,3’ten 49 seviyesine gerileyerek daralma sinyali verdi. Bu veriler, FED’in para politikası kararlarını ve dolayısıyla altın fiyatlarının seyrini etkileyebilecek kritik gelişmeler arasında yer alıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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