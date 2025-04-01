Altın Fiyatlarında Büyük Patlama: 3 Ayda Tam 19 Kez Rekor Kırdı! 39 Yıl Sonra Bir İlk Yaşanıyor

2025 yılı altın yatırımcıları için unutulmaz bir dönem olmaya devam ediyor. Altın, yılın başından bu yana tam 19 kez rekor kırdı. Küresel gelişmelerin etkisiyle fiyatlardaki bu güçlü yükseliş, 1986 Eylül ayından beri kaydedilen en büyük 3 aylık artış olarak dikkat çekti. Uzmanlar ise altın fiyatlarının bu seviyelere ulaşmasında etkili olan 5 temel faktörü açıklayarak yeni rekorların kapıda olduğunu belirtti.