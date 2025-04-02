Doğal Gaz Faturalarında Yeni Dönem! İl il değişecek...

Doğal gaz faturalarında kademeli tarife dönemi başlıyor, her il için farklı tüketim sınırları belirlenecek. Soğuk bölgeler daha fazla destek alacak, yüksek tüketimli illerde vatandaşların mağdur olması önlenecek.

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Doğal Gaz Faturalarında Yeni Dönem! İl il değişecek...

Elektrikte uygulanmaya başlanan kademeli fatura sisteminin, doğal gaz için de devreye alınması planlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, illerin ortalama doğal gaz tüketimlerini baz alarak her şehir için ayrı bir kademe belirlemeyi amaçlıyor. Bu uygulamayla birlikte, soğuk iklimin hâkim olduğu Hakkâri, Erzurum ve Ardahan gibi iller daha fazla destek alırken, tüketim oranlarına göre diğer illerde farklı tarifelendirmeler yapılacak.

Doğal Gaz Faturalarında Yeni Dönem! İl il değişecek... - Resim : 1

YIL SONUNA KADAR YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Doğal gazda kademeli tarifenin yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) verilerine göre, Türkiye’deki hanelerin yüzde 59’u ısınma, pişirme ve sıcak su ihtiyacını doğal gazla karşılıyor. Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, soğuk bölgelerde doğal gaz tüketiminin ısınma amacıyla yoğun olduğunu vurgulayarak, yeni sistemle adil bir dağılım sağlanacağını belirtti. Bu çerçevede, yüksek tüketimli bölgelerde vatandaşların mağdur olmaması için yeni düzenlemeler yapılacak.

Doğal Gaz Faturalarında Yeni Dönem! İl il değişecek... - Resim : 2

EN ÇOK TÜKETİM HAKKARİ'DE

Öner, 2023 yılı verilerine göre hane başına en yüksek doğal gaz tüketiminin 1.401 metreküple Hakkâri’de gerçekleştiğini, bunu Erzurum, Ardahan, Muş ve Ağrı’nın takip ettiğini açıkladı. En düşük tüketim ise Adana, Osmaniye, Mersin ve Antalya’da görüldü. Bakanlık, bölgesel farklılıkları göz önünde bulundurarak, belirlenen ortalama tüketim limitlerinin altında kalan aboneleri desteklemeye devam ederken, üstünde kalanlara gerçek maliyetleri yansıtmayı amaçlıyor.

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Kaynak: Hürriyet

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