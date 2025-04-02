36 Bin Kişiye Verilecek! Tamamen Ücretsiz, Son Başvuru Tarihi 16 Nisan

Avrupa Birliği’nin duyurduğu Erasmus programıyla ilgili yeni düzenleme büyük dikkat çekti. AB Komisyonu 18 yaşındaki gençlere Avrupa ülkelerine trenle seyahat için 36 bin ücretsiz geçiş kartı dağıtacağını duyurdu.

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36 Bin Kişiye Verilecek! Tamamen Ücretsiz, Son Başvuru Tarihi 16 Nisan

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'deki öğrencileri de yakından ilgilendiren bir kararı duyurdu.

AB Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "DiscoverEU" (AB'yi keşfet) ismi verilen program kapsamında gençlere 36 bin seyahat kartının sağlanacağı belirtildi. Başvuruların bugün başladığı, 16 Nisan saat 13.00'te sona ereceği duyuruldu.

36 Bin Kişiye Verilecek! Tamamen Ücretsiz, Son Başvuru Tarihi 16 Nisan - Resim : 1

Program çerçevesinde başvuru şartları arasında ise şu özellikler sıralandı:

  • 1 Temmuz 2006 ile 30 Haziran 2007 arasında doğmuş olma
  • AB ülkeleri ile İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Türkiye gibi Erasmus+ programıyla ilişkili ülkelerde ikamet etme

36 Bin Kişiye Verilecek! Tamamen Ücretsiz, Son Başvuru Tarihi 16 Nisan - Resim : 2

30 GÜNLÜK SEYAHAT FIRSATI

Programa kabul edilen öğrenciler, 1 Temmuz 2025 ile 30 Eylül 2026 arasında 30 gün boyunca trenle Avrupa genelinde seyahat edebilme fırsatı bulacak.

Öte yandan AB'nin 2018'de başlattığı ve 2021-2027 yıllarında uygulanan eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan hibe programı bugüne kadar 355 binden fazla seyahat kartı sağladı.

36 Bin Kişiye Verilecek! Tamamen Ücretsiz, Son Başvuru Tarihi 16 Nisan - Resim : 3

Kaynak: AA

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