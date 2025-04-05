Sadece 12 Yaşındaydı... Kalp Krizi Hayattan Kopardı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Öykü Nas Meşe, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Meşe'nin, doğumundan itibaren kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.

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Sadece 12 Yaşındaydı... Kalp Krizi Hayattan Kopardı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Öykü Nas Meşe, kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Doğuştan kalp hastası olduğu belirtilen Meşe’nin birçok operasyon geçirdiği, son olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan kalp ameliyatının ardından durumunun ağırlaşarak yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Dalaman Merkez Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Meşe’nin ailesi, yakınları, öğretmenleri, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Öykü Nas Meşe, gözyaşları eşliğinde Killik Mezarlığı’nda toprağa verildi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü acılı aileye taziye mesajı yayınladı. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay yaptığı paylaşımda, “Dalaman ilçemiz Atatürk Ortaokulu'ndaki öğrencimiz Öykü Nas Meşe'nin vefatını üzülerek öğrendim. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dilerim.” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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ölüm Çocuk kalp krizi
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