Kadın Cinayetinde 'Müebbet' Son: 'Sadakat' İndirimi Yargıtay'dan Döndü

Çukurova ilçesindeki Kurtuluş Sitesi'nde 04 Ekim 2020'de yaşanan olayda,17 yaşındaki S.N.K., evdeki gürültü seslerine uyanıp, içeriye gittiğinde annesi Hülya Güllüce'yi yerde kanlar içerisinde buldu. S.N.K.'nın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları kontrolde Güllüce’nin başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti. Cinayetin ardından katil zanlısı Abdullah Kaya, cinayet silahı ile polise teslim oldu.

İLK DAVADA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Adana 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Abdullah Kaya, 22 Eylül 2022'deki karar duruşmasında müebbet hapis cezasına mahkum edilirken, maktulün ‘sadakat yükümlülüğünü’ yerine getirmediği gerekçesiyle haksız tahrik indirimi uygulanarak ceza 18 yıla indirildi.

‘SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNUYORDU’

Mahkeme, haksız tahrik indiriminİ, "sanık ve maktül resmen evli değilse de maktülün sanığın bir başkası ile resmi nikahla evli olduğunu bilerek olay gününe kadar yaşamaya devam etmiş olması, gayri resmi evliliklerinden bir çocuklarının dünyaya gelmiş olması, sanığın maktülün bakımını üstlenmiş olması dikkate alındığında sanıktan ayrılana kadar sanığa yönelik sadakat yükümlüğü bulunmasına rağmen bu yükümlüğe aykırı davranarak tanık Ç.D. ile ilişki yaşamasının meydana getirdiği haksız tahrik altında bu eylemi gerçekleştirmiş olması, haksız tahrikin niteliği de dikkate alınarak takdiren 18 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına" ifadeleriyle gerekçelendirdi.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Bu karara, mahkeme savcısı ‘sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği’, öldürülen Hülya Güllüce'nin yakınları ise ‘sanık hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ceza verilmesi gerektiği ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği’ gerekçeleriyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz etti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin 25.11.2022 tarihli kararında yapılan itirazları reddederek kararı yerinde bulması üzerinde dosya Yargıtay’a gitti. Yargıtay 1.Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonucunda 2 Ekim 2024'te yerel Adana 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanık Abdullah Kaya'ya haksız tahrik indirimli verdiği 18 yıl hapis cezası kararını ve Bölge Adliye Mahkemesi 1.Ceza Dairesi'nin itirazların reddi yönündeki kararını bozdu.

‘MAKTULÜN SADAKAT BORCU YOK’

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık Abdullah Kaya'ya verilen haksız tahrik indirimli 18 yıl hapis cezasını, "Dosya kapsamına göre, maktulün sanıkla yaşadığı süre boyunca tanık beyanları ile doğrulandığı üzere resmi evlilik talebini ısrarla dile getirdiği, sanığın kabul etmemesi üzerine maktulün sanıkla son dokuz ay boyunca aynı ev içerisinde farklı odalarda yatmaya başladıkları, bu süre zarfında maktulün başka biriyle duygusal bir yakınlık kurduğu ve evlenmek istediği, bu hususu da müşterek çocukları ve sanıkla paylaştığının anlaşılması karşısında, maktulün resmi olarak eşi olmayan sanığa karşı sadakat yükümlülüğü bulunmaması ve maktulden kaynaklanan sanığa yönelen hukuk kuralları ile korunan hiçbir haksız davranış olmadığı halde sanık hakkında şartları oluşmayan haksız tahrik hükümlerinin uygulanması suretiyle eksik ceza tayini hukuka aykırı bulunmuştur" gerekçesiyle bozdu.

DAVA TEKRAR GÖRÜLDÜ

Yargıtay 1.Ceza Dairesi'nin bozma kararı üzerine dava dosyası Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeniden gönderildi. Karar duruşmasına sanık Abdullah Kaya ile taraf avukatları katıldı. Duruşmayı, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, CHP Adana Kadın Kolları Başkanı Özgürtan Çığ da takip etti.

KENDİNİ SAVUNDU

Sanık Abdullah Kaya savunmasında, dini nikahla evli olduğu Hülya Güllüce ile ayrı ayrı odalarda yattıkları iddiasının doğru olmadığını öne sürdü. Hülya Güllüce'nin sineklerden dolayı içeride yattığını belirten Kaya, eşinin kendisine ayrılmak istediğini dile getirmediğini, bu sırada başka biriyle görüşmeyi sürdürdüğünü iddia ederek, ''Hülya ile aramız iyiydi. Ben ona her zaman ev işlerinde yardım ederdim. Kendisine hiçbir zamanda şiddet uygulamadım. Hatta kendisine çalışmamasını söylerdim. O da bana, ‘Ben namusumla çalışıyorum' derdi. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Çünkü bana ayrılmak istediğini, başkasıyla evlenmek istediğini hiçbir şekilde söylemedi. Ben bunu hak etmiyorum'' dedi.

CİNAYETİ BÖYLE ANLATMIŞTI

Sanık Abdullah Kaya, daha önceki duruşmada Güllüce’yi öldürme gerekçesini, "Eşim ev işleri ile ilgilenmiyordu. Yemeği ben yapıyordum, çamaşırları ben yıkıyordum, olay günü de sabah saatlerinde kalktım. Maktulün de uyandığını görünce yanına gittim, eliyle elimi tersleyecek şekilde itti. "Ben ekmek almaya gidiyorum sen de çayı yap" dedim. Bu arada maktulün telefonuna bir mesaj geldi, gözüm de tam iyi görmüyordu ancak mesajda "Aşkım" lafını gördüm, o an da kendimi kaybettim ve mutfakta bulunan ruhsatsız tabancayı aldım, kızıma zarar vermemek ve olayı da görmemesi için onun yattığı odanın kapısını kapatıp bağladım, daha sonra da maktule ateş ettim. Evden ayrıldıktan sonra da polis merkezine gidip teslim oldum” iddialarıyla açıklamıştı.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMADI

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütaalasında sanığın ‘Kasten insan öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, daha önce 18 yıl hapis cezasına mahkum ettiği sanık Abdullah Kaya'yı bu kez müebbet hapis cezasına mahkum ederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: İHA