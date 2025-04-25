Fransa'da Okulda Bıçaklı Dehşet! 1 Ölü, 3 Yaralı

Fransa'nın Nantes şehrinde dün öğle saatlerinde, Notre-Dame-de-Toutes-Aides Lisesi'nde bir öğrenci, bıçakla okula girerek iki farklı sınıftaki arkadaşlarına saldırdı. Saldırıda 4 öğrenci yaralanırken, ağır yaralanan 1 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırgan, öğretmenlerin müdahalesiyle durdurulup, polis tarafından gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada,“Nantes'taki bir lisede gerçekleşen bıçaklı saldırıda bir genç kız hayatını kaybetti ve üç lise öğrencisi yaralandı. Ailelere, lise öğrencilerine ve tüm eğitim camiasına en içten düşüncelerimi iletiyorum. Öğretmenler müdahaleleriyle şüphesiz daha fazla trajedinin önüne geçtiler. Cesaretleri saygıyı hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA