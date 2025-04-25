Kimse Bilmiyordu Meğer Suçmuş! 17’den 70’e Herkesin Eğlencesine Hapis Cezası

Nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama dosyasında mağdur vekili olan Avukat Burak Temizer’in dikkati dikkat çeken bir gerçeği ortaya çıkardı. MASAK raporunu incelerken davanın sanıklarından Ebru T.’nin para hareketlerine bakan Temizer, Ebru T’nin hesabında ‘150, 200, 250, 300 TL’ gibi para hareketleri olduğunu ve ‘fal’, ‘fal için’, ‘okuma bedeli’, ‘fal ücreti’, ‘fal bedeli’ gibi işlem açıklamaları olduğunu fark etti.

Avukatın suç duyurusunda bulunması üzerine Ebru T. para karşılığı fal bakmaktan 3 ay hapis cezası aldı. Kararı değerlendiren Temizer, ‘Bu karar 1925 yılından beri yürürlükte olan 677 sayılı kanuna dayanıyor. Yasaya göre hükmün açıklanması geri bırakılmaksızın falcılık suç sayılıyor. Hiçbir şekilde para cezasına da çevrilmiyor’ dedi.

FALCILIK SUÇ MU?

1925 yılından beri yürürlükte olan 677 sayılı kanuna dayanarak mahkeme para karşılığı fal bakmayı suçlu buldu’ diyen Temizer şunları söyledi: Falcılık suç mu? Fal bakmak suç mu? Fal bakmanın hapis cezası gibi bir karşılığı var mı? Evet. Falcılık şu an kanunlarımıza göre suç. 677 sayılı bir kanunumuz var. 1925 yılından beri yürürlükte, bu bir İnkılap kanunu. Anayasanın 174’üncü maddesinde sayılan kanunlara inkılap kanunu diyoruz. Yani inkılaplar döneminde yürürlüğe girmiş kanunlardan biri. İşte bu 677 sayılı kanuna göre fal bakmak, falcılıkla iştigal etmek, falcılığı bir meslek gibi sürdürmek suç. Hapis cezası 3 aydan başlıyor ve hiçbir şekilde para cezasına çevrilmesi gibi bir şey de söz konusu değil.

'HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN VAR'

Av. Temizer, Ebru T’nin sadece falcılıktan suçu olmadığına dikkat çekerek ‘Esasında sanık sadece falcılıktan ötürü hüküm giymiş biri değil. Sanık aynı zamanda nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklamaktan da hakkında yakalama kararı olan biri. Hakkında kırmızı bülten var. Gürcistan üzerinden yurt dışına kaçtığı biliniyor. Nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve falcılık; şu an üçü bir araya geldi ve tek bir kişinin sabıka kaydında buluştu’ dedi.

Kaynak: DHA