Görenleri Şoke Eden Kaza: Gözü Çıkıp Yola Fırladı!
Aksaray'da korkunç bir kaza meydana geldi. Otomobil ile elektrikli motosiklet sürücüsü çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücüsü kafasını otomobile çarptı ve gözü yerinden çıktı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobil ile elektrikli motosikletin çarpıştığı korkunç kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
GÖZÜ YERİNDEN ÇIKTI
Merkez Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde meydana gelen kazada, R.S. yönetimindeki otomobil, Hasan Elik'in (57) kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün kafası otomobile çarptı ve gözü yerinden çıkarak yola fırladı.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı sürücü Hasan Elik'i ilk müdahalenin ardından Eskil İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Elik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA