10 Kişi Tahliye Edilmişti: Yenidoğan Çetesi Davasında Flaş Gelişme

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı Yenidoğan Çetesi davasında tutuklu sanıklardan 10'u tahliye edilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 10 sanığın da tahliyesine itiraz etti.

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10 Kişi Tahliye Edilmişti: Yenidoğan Çetesi Davasında Flaş Gelişme

İstanbul’da bebek acil hastalarını önceden anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerine sevk ederek ölümle sonuçlanan vakalara neden oldukları ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla yargılanan 29’u tutuklu 58 sanığın davasında dün önemli bir gelişme yaşandı.

10 Kişi Tahliye Edilmişti: Yenidoğan Çetesi Davasında Flaş Gelişme - Resim : 1

10 KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, sanık avukatlarının savunmaları dinlendikten sonra ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, aralarında sekreter, hemşire, sağlık memuru, hastane yöneticisi ve belediye görevlilerinin de bulunduğu 10 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

10 Kişi Tahliye Edilmişti: Yenidoğan Çetesi Davasında Flaş Gelişme - Resim : 2

19 SANIK TUTUKLU

Tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve düzenli imza atma şartıyla adli kontrol uygulanmasına hükmedildi. Diğer 19 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 30 Haziran’a erteledi.

TAHLİYELERE İTİRAZ EDİLDİ

Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre, tahliye kararlarının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz mekanizmasını devreye soktu. Başsavcılık, 10 tutuklu sanığın serbest bırakılmasına itiraz ederek, bu kararların yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Yenidoğan Çetesi Davasında Flaş Karar: 10 Sanık Tahliye EdildiYenidoğan Çetesi Davasında Flaş Karar: 10 Sanık Tahliye EdildiGüncel

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Kaynak: Sabah

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