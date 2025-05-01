Kırbaçlı Dehşetin Perde Arkasında Kabus Dolu Gece! Gerçek Karakolda Ortaya Çıktı

İzmir’in Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde dehşete düşüren bir olay yaşandı. İddiaya göre, B.A. isimli bir kişi seyir halindeki bir araçtan atladı. B.A.’nın peşinden inen 4 kişi kırbaçla, tekme yumruklarla B.A.’yı darp etti.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Çevrede toplanan vatandaşlar tarafından olayın polise bildirilmesinin ardından polis ekipleri, B.A.’yı kanlar içerisinde buldu.

KAÇIRILIP GASP EDİLDİ

B.A., polise verdiği ilk ifadesinde B.M., A.A., O..E.İ. ve Ç.Y. isimli şüpheliler tarafından otomobil kaçırılıp, telefonunun gasbedildiğini söyledi. B.A., 4 kişi tarafından araç içerisinde kırbaçla vurulup, tekme ve yumrukla darbedildiğini ve Osmangazi Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilden atladığını anlattı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis tarafından başlatılan aramada şüphelilerden B.A. ve A.A., B.A.’ya ait cep telefonu ile birlikte yakalanırken, O.E.İ. ve Ç.Y.'yi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA