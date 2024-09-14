Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran Cinayeti Açıklaması: 'Bu Vahşet Öne Sürülerek Aile Kurumu Hedef Alınıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programında açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine değinen Erdoğan, "Masum bir yavruyu alçakça katledenlerden bunun hesabını yargı önünde sorması, döktükleri her damla kanın burunlarından fitil fitil getirilmesi için gereken her türlü adımı hukuk çerçevesinde atacağız" dedi.

Öte yandan muhalefeti hedef alan Erdoğan, muhalefetin Narin cinayetini kutuplaşma aracına çevirdiğini öne sürdü.

Narin cinayetiyle aile müessesesinin ve dini kurumların hedef alındığını ifade eden Erdoğan, "Bu vicdansızlıktır, fırsatçılıktır, bu milleti provoke etmektir" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bu güzel gecenin başta Gazze’deki mazlumlar olmak üzere yeryüzünün farklı köşelerinde ölümle, açlıkla, zulümle ve zalimle boğuşan tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum.

Peygamber efendimiz her anıyla ve yaşantısıyla en güzel örnektir. Dünya hayatında kendimize örnek aldığımız, izinden gittiğimiz, yoluna hayatımızı adadığımız tek insan Resulullah Efendimizdir. Bizim rehberimiz de önderimiz de uğruna can vereceğimiz maşukumuz da odur.

Cuma hutbesini, hutbede okunan ayeti kerimeleri hedef almaya başladılar.

Kendini bilmezin birisi çıkıyor hem de bu ülkenin muhalefet partisi adına, doğru düzgün bilgisinin olmadı dini konularda ahkam kesiyor.

Diyanet teşkilatımıza, hocalarımıza utanmazca had bildirmeye kalkıyor. Bunu yaparken de cehaletini gizlemek için Gazi Mustafa Kemal'i paravan olarak kullanıyor.

Aynı ideolojik fanatizm 85 milyon olarak hepimizin yüreğini yakan Narin yavrumuzun vahşice katledilmesi hadisesinde de yaşanıyor.

'BİRİLERİ BU CİNAYETİ KUTUPLAŞMA ARACINA DÖNÜŞTÜRMEYE ÇALIŞIYOR'

Birileri daha olayın ilk anından itibaren bu cinayeti bir kutuplaşma aracına dönüştürmek için her yola başvurdu. Oysa ortada vahşi bir cinayet var. Ortada masum bir sabinin öldürülmesi var. Ortada kalp taşıyan herkesin içine kor gibi düşen bir ateş var fakat buna rağmen kimileri 8 yaşında hayattan kopartılmış bir çocuğun cenazesi üzerinden siyaset yapacak kadar insanlıktan çıkabiliyor.

40 yılda yüzlerce çocuğun kanını akıtan, yüzlerce Narin'i bizden alan kadın, yaşlı, bebek demeden binlerce vatandaşımızı acımazsızca öldüren bölücü terör örgütünün uzantıları aynaya bakmadan millete insanlık dersi verme cüretinde bulunuyor.

'BU VAHŞET ÖNE SÜRÜLEREK AİLE KURUMU HEDEF ALINIYOR'

Hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği bu vahşet öne sürülerek, aile müessesi hedef alınıyor, dini kurumlar hedef alınıyor hatta ve hatta Diyarbakır halkı ve Kürt kardeşlerimiz hedef alınıyor. Bu vicdansızlıktır, fırsatçılıktır, iki yüzlülüktür. Bu milleti provoke etmek, toplumun sinir uçlarıyla oynamak demektir.

Masum bir yavruyu alçakça katledenlerden bunun hesabını yargı önünde sorması, döktükleri her damla kanın burunlarından fitil fitil getirilmesi için gereken her türlü adımı hukuk çerçevesinde atacağız.