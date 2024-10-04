Silahlı Çatışma İhbarına Giden Ekiplere Şok

Adıyaman'da, iki grup arasında silahlı çatışma olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

Silahlı Çatışma İhbarına Giden Ekiplere Şok

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi 2283 Sokak içerisinde iki grup arasında silahlı çatışmanın olduğu ve çok sayıda yaralının olduğu ihbarını alan 112 Acil Çağrı Merkezi, olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk etti. 3 Ambulans ve çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olay yerine gelen ekipler çevrede bir süre beklemede bulundu.

Belirtilen bölgede her hangi bir olayla karşılaşmayan ekipleri, konuyla ilgili mahalle sakinleriyle ve mahalle muhtarıyla da görüştü. Yapılan araştırmalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Ekipler daha sonra olay yerinden ayrıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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