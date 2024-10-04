260 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi: 1 Gözaltı

Mudanya’da yapılan operasyonda, kaçak ve sahte alkol üretimi için kullanılan 260 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.

260 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi: 1 Gözaltı

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin uzun süren araştırmaları sonucunda, M.K. isimli şahsa kargo yoluyla gönderildiği tespit edilen 160 litre etil alkol ele geçirildi.

Devam eden çalışmalar neticesinde ise 100 litre daha kaçak etil alkol yapılan incelemede ortaya çıktı. 260 litre etil alkole el konuldu.

Kaynak: İHA

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