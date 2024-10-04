KPSS Ortaöğretim Sınavı Sonuçları Açıklandı
Lise mezunları tarafından katılım sağlanan 2024 KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden öğrenebiliyor.
15 Eylül 2024'te ÖSYM tarafından uygulanan KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin 'sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebiliyor.
LİSE KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS ortaöğretim sonuçlarının bugün açıklanacak olmasının ardından gözler tercih işlemlerine çevrilecek. Devlet kadrolarında lise mezunu adaylar için yapılacak alımlar öncesinde ÖSYM üzerinden tercih işlemi yapılacak.
KPSS ortaöğretim tercihlerinin sonuçların açıklanmasının ardından kısa bir zaman sonra erişime açılması bekleniyor.
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