Ferdi Tayfur'a 'Gözaltı' Şoku! Damadının Evinde Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur'un arası bir süredir 'soyadı' tartışması nedeniyle açık. avukatı aracılığıyla arasının açık olduğu kızına “Soyadımı kullanma” çağrısı yapan Ferdi Tayfur'a kızı soyadı hakkından dolayı babasının 50 milyon TL talep ettiğini belirterek sitem etmişti.

Baba-kız arasındaki tartışmaya Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın da dahil olmuş ve "Senin kızın mobbing yaşarken ben yanındaydım. Herkese baba oldun da, senin kızınla evlendim, senin torunun doğdu, bir sen bize sahip çıkamadın. Kayınpederim Ferdi Tayfur’un avukatının aba altından benim karıma sopa gösterişini hazmedemeyen bir adam olarak aile hiyerarşisine artık karışıyorum. Çünkü Tuğçe sahipsiz değil" demişti.

Muhammet Aydın’ın İstanbul Kağıthane’deki evinde arama yapıldı ve ruhsatsız iki adet tabanca ele geçirildi. Baskın sonrası tabancalara el konulurken, Aydın emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA