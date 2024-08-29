Ferdi Tayfur, Öz Kızına Dava Açtı: "Evlatlarımın Hayrını Görmeyeyim"

Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızı Tuğçe Tayfur hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Tayfur, kızının soyadını ticari amaçlarla kullanmasına karşı çıkarken, Tuğçe Tayfur, babasına cevap olarak "Bir kuruşun geçtiyse bana evlatlarımın hayrını görmeyeyim." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Ferdi Tayfur, Öz Kızına Dava Açtı: "Evlatlarımın Hayrını Görmeyeyim" - Resim: 1

Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ferdi Tayfur, kızının adını ve soyadını kullanarak ticareti faaliyetlerde bulunmasını gerekçe göstererek yaptığı bu başvuruyu sosyal medya hesabından "Böyle olsun istemezdim" notu ile paylaştı.

ÖZ KIZIYLA MAHKEMELİK OLACAK

Avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Aydın'ın kendi adını ve soyadını kullanarak çeşitli ticari ve görsel faaliyetlerde bulunduğunu belirtti ve bu durumu kabul etmediğini söyleyerek, yasal yollara başvurduğunu açıkladı.

Tayfur, avukatının açıklamasını Instagram hesabından yayınlayarak "Böyle olmasını istemezdim" ifadelerini kullandı. Yaşananların ardından Tuğçe Aydın, babasının iddialarına yanıt veren sert bir mesaj yayınladı.

Haberin devamını okumak için tıklayın
TRT'nin Melissa Vargas Ayıbı TRT'nin Melissa Vargas Ayıbı
Beyni Koruyup, Hafızayı Güçlendiriyor: Beklenen Hasat Başladı Beyni Koruyup, Hafızayı Güçlendiriyor: Beklenen Hasat Başladı
Samsun'a Fabrika Kurmaya Karar Vermişti: Chery, Şehir Tercihini Değiştirdi Samsun'a Fabrika Kurmaya Karar Vermişti: Chery, Şehir Tercihini Değiştirdi
23 Yıllık Mesleğini Bıraktı! Hobi Olarak Başladı, İnternetten Video İzleyerek Yeni İş Edindi 23 Yıllık Mesleğini Bıraktı! İnternetten Video İzleyerek Yeni İş Edindi
Mersin'de Hasat Zamanı: Kilosu 30 Liradan Satılıyor, Avrupa'dan Yoğun Talep Var Mersin'de Hasat Zamanı: Kilosu 30 Liradan Satılıyor, Avrupa'dan Yoğun Talep Var
23 Yıl Sonra İlk Kez! Roma İmparatorlarının Kucaklaşma Sahnesi Ziyarete Açıldı 'İmparatorların Kucaklaşması' Ziyarete Açıldı
Girişleri Durdurdular! Türk Vatandaşlarına 2 Yıl Boyunca Vize Verilmeyecek Girişleri Durdurdular! Türk Vatandaşlarına 2 Yıl Boyunca Vize Verilmeyecek
Emekli Olan Herkes Bu İlçeden Arsa Bakıyor! Hem Sakin, Hem Çok Ucuz Emekli Olan Herkes Bu İlçeden Arsa Bakıyor! Hem Sakin, Hem Çok Ucuz
Bursa'da Hasadı Başladı Fiyatında Rekor Düşüş Oldu: Çiftçi Karalar Bağladı Bursa'da Hasadı Başladı Fiyatında Rekor Düşüş Oldu: Çiftçi Karalar Bağladı
Hasat Rekor Kırınca Ürün Tarlada Kaldı: Kilosu 6 Liraya Kadar Düştü Hasat Rekor Kırınca Ürün Tarlada Kaldı: Kilosu 6 Liraya Kadar Düştü
NASA, Türkiye'nin Üzerine Gelip Bu Fotoğrafı Çekti: Dünya Bu Ürkütücü Görüntüyü Konuşuyor! NASA, Türkiye'nin Üzerine Gelip Bu Fotoğrafı Çekti: Dünya Bu Ürkütücü Görüntüyü Konuşuyor!
Duyan Ankara ve İstanbul'dan Oraya Akın Ediyor! Arsada En İyi Kazandıran İlçe Duyan Ankara ve İstanbul'dan Oraya Akın Ediyor! Arsada En İyi Kazandıran İlçe