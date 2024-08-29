Ferdi Tayfur, Öz Kızına Dava Açtı: "Evlatlarımın Hayrını Görmeyeyim"

Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur hakkında suç duyurusunda bulundu.



Ferdi Tayfur, kızının adını ve soyadını kullanarak ticareti faaliyetlerde bulunmasını gerekçe göstererek yaptığı bu başvuruyu sosyal medya hesabından "Böyle olsun istemezdim" notu ile paylaştı.



ÖZ KIZIYLA MAHKEMELİK OLACAK



Avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Aydın'ın kendi adını ve soyadını kullanarak çeşitli ticari ve görsel faaliyetlerde bulunduğunu belirtti ve bu durumu kabul etmediğini söyleyerek, yasal yollara başvurduğunu açıkladı.



Tayfur, avukatının açıklamasını Instagram hesabından yayınlayarak "Böyle olmasını istemezdim" ifadelerini kullandı. Yaşananların ardından Tuğçe Aydın, babasının iddialarına yanıt veren sert bir mesaj yayınladı.



