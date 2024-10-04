Eski Sevgilisini Darp Etmişti! Çağatay Akman Serbest mi Bırakılacak?

"Gece Gölgenin Rahatına Bak" ve "Bizim Hikaye" şarkılarıyla tanınan şarkıcı Çağatay Akman’ın, 23 Temmuz 2021’de eski sevgilisi Öykü Uslu’nun evinin önüne giderek Uslu ve arkadaşı Furkan Ayaz’ı darp ettiği iddiasına ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, müşteki sanık Çağatay Akman, mağdur sanık Öykü Uslu ve Uslu’nun avukatı hazır bulundu. Akman’ın avukatı mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya iştirak etmedi.

Cumhuriyet Savcısının esasa ilişkin açıkladığı mütalaada, olay tarihinde müşteki sanıklar arasında yaşanan tartışmada Çağatay Akman ve Furkan Ayaz’ın alınan adli muayene raporları uyarınca karşılıklı olarak birbirlerini, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaraladıkları ve aralarında karşılıklı olarak hareketlerde bulundukları bildirildi.

'YETERLİ DELİL YOK, BERAAT EDİLSİN'

Akman ve Ayaz hakkında ‘basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif şekilde kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasını talep eden Cumhuriyet Savcısı, her ne kadar katılan sanık Akman’ın Öykü Uslu'ya yönelik hakaret ve basit yaralama suçlarını işlediği iddiasıyla kamu davası açılmışsa da, Akman'ın üzerine atılı suçun işlendiğine dair mahkumiyetine yeterli delinin mevcut olmadığı, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında müştekinin altı ay içinde şikayette bulunmadığı ve soruşturma, kovuşturma yapılamadığı gerekçesiyle Çağatay Akman hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savunma yapan müşteki sanık Öykü Uslu, “Şikayetten vazgeçmiştim. Bu doğrultuda karar verilmesini talep ediyorum” dedi. Çağatay Akman ise savunmasında, “Beraatımı talep ederim. Avukatım mazeret sunmuştur. Bu hususta taktir mahkemenindir” ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tarafların açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma ve beyanda bulunmaları için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA