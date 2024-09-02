Necla Nazır Eski Eşi Ferdi Tayfur'a Ateş Püskürdü: Sabrımın Sonundayım!

Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur Aydın arasındaki gerilim, günlerdir magazin gündeminden düşmüyor. Sanatçının, Yeşilçam yıldızı Necla Nazır'dan olan kızı Tuğça Tayfur'a "Soyadımı kullanma" resti tüm Türkiye'yi şoke etti. Tayfur'un çağrısının ardından kızından da yanıt gecikmedi.

Tuğçe Tayfur, babasının açıklamasıyla ilgili "Dosya içeriğini benden gizlediler. İsim hakkı falan için. Çok merak ettim. 'Üzülmeyeceğim' dedim. Dosyanın içeriğini gördüğümde utandım, biliyor musunuz? Yüzüm kızardı. Tuğçe Tayfur Store bir marka. Tanımadığımız birinin soyadını gasbetmiyorum. Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun? Tuğçe Tayfur benim, sen değilsin ki. Ben, Feydi Tayfur Store açmadım" diye konuştu.

'EVLADIM KIRMIZI ÇİZGİM'

Baba-kız arasındaki tartışma gündemden düşmezken, Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır da polemiğe dahil oldu. Bir dönemin en büyük Yeşilçam yıldızlarından olan Nazır, şunları söyledi:

"Beni merak etmişsiniz 'Necla hanımın bu olanlardan haberi yok mu?' diye. Tabi ki haberim var. Yıllarca sustum, kendi kabuğuma çekildim. Evladımı da böyle yetiştirdim. Her şeyden önce ben bir kadın ve bir anneyim. Benim evladımın her tarafı kurtlu olsa onu dişimle taşırım, yine taşırım. Evladım söz konusu olduğu için bu kırmızı çizgim. O yalnız değil. Onun Allah'ı var. Onun bir ailesi var. Aslanlar gibi ardında duran bir eşi var.

'SENİ EVLADINA DÜŞMAN ETTİLER'

Ferdi bey yıllar önce neden kaçıp gittiniz? Söyleyeyim. Siz bana bir kadınla birlikte olduğunuzu ve hamile olduğunu, bir erkek çocuğu doğuracağını söylediğinizde bayıldınız. Ben de kızımı alıp sizi terk ettim. Siz Japonya'ya kaçtınız. Bu yüzden kaçtınız. Benim evladım ne yaptı? Hanginize ne yaptı? Menajerliğini bıraktırdı diye mi? Nedenlerini de açıklayayım mı? Beni konuşturmayın. Sabrımın sonundayım... Evladımın, torunlarımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni, evladına düşman bir baba ilan ettiler bunlar."