Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik'in Acı İsyanı! 'Keşke Öyle Görmeseydim...'

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba, dün ABD'nin Miami kentindeki evinde hayatını kaybetti. 69 yaşındaki oyuncu, nisan ayında trafik kazası geçirip 8 saatlik ameliyatın ardından 3 hafta yoğun bakımda kalmıştı. Kızı Anjelik Calvin ise, bugün telefonla bağlandığı bir magazin programında annesinin son anlarını anlattı.

Sözcü'de yer alan habere göre; konuşmakta zorluk çeken Anjelik şu ifadeleri kullandı:

"Annem uzun süredir ileri derecede KOAH hastasıydı ve son birkaç gündür kendini iyi hissetmiyordu. Akşam konuştuk, annemi öptüm, 'seni seviyorum' dedim, uyuduk. Sabah uyandığımda uyuduğunu zannediyordum...

'ÇOK KİŞİYE EKMEK KAPISI AÇTI'

Birkaç saat sonra baktım ki annemde çıt yok. Normalde kapı sesine uyanan biriydi. Annem çok duygusaldı, hiçbir kadına benzemiyordu. Ne bir evli adamla beraber oldu ne bir yuva yıktı. Çok kişiye ekmek kapısı açtı. Bu yaşıma kadar hep başımda durdu. Bir başka anne gibi sevgili tutabilirdi, yatlar katlar alabilirdi. O parasını benim eğitimime harcadı. Her zaman bana karşı apayrı bir anneydi.

'BONCUK GÖZLÜM BUZ GİBİ OLMUŞ'

Son birkaç gün öksürüyordu. 'Anneciğim hastaneye gidelim mi?' dedim. 'Yok kızım uykum var, uyuyacağım' dedi. Uyuduk yattık. Öğlene doğru uyandım, annem ise uyuyor. Akşam üzeri oldu annemde çıt yok. Gece oldu çıt yok. Daha sonra 911'i aradım. Annemin yanına bir gittim benim boncuk gözlüm buz gibi olmuş.

'KALBİMİ ÇIKARSALARDI AMA ONU ÖYLE GÖRMESEYDİM'

Dünyanın en büyük acısı bir anneyi bir evladın o şekilde bulması. Rabbim düşmanımın başına vermesin. Keşke benim kalbimi çıkarsalardı da annemi o şekilde görmeseydim. Benim annem 14 yıl hayatına erkek almadı. Benim başımdan bir saniye ayrılmadı, okulumun kapılarında saatlerce bekledi. Benim için hem anne hem babaydı. İçim kanıyor, konuşamıyorum."