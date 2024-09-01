Vedat Milor Trafik Kazası Geçirdi

Beyoğlu'nda ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor'un içinde bulunduğu araç, başka bir otomobille çarpıştı. Kazada can kaybı olmazken, Milor'un şoförünün bir eli ciddi hasar gördü.

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Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor'un içinde bulunduğu araç, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde kaza yaptı. Halıcıoğlu Mahallesi'nin Karaağaç Caddesi noktasında Milor'un şoförünün kullandığı araç, başka bir otomobille çarpıştı.

Kazada can kaybı olmazken, Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olayla ilgili bir açıklama yayımladı.

'BİZE ÇARPAN ARKADAŞ DÜZGÜN BİR İNSANDI'

Vedat Milor, paylaşımında "Emniyet kemeri takmasam ve hava yastığı çalışmasa benim için çok daha kötü olabilirdi. Şoför Fahrettin Bey'in bir eli ciddi hasar gördü. Yazmaktaki amacım ciddi bir soruna dikkat çekmek. Ülkemizde kavşak dönüşleri çok sorunlu ve belirsiz. Bize çarpan arkadaş düzgün bir insandı" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Ajanslar

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Vedat Milor Trafik kazası
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