İbrahim Çelikkol'dan Uluslararası Başarı! 'Burada Olmayı Hayal Bile Edemezdim'

"Merhamet", "Doğduğun Ev Kaderindir" ve "Kuş Uçuşu" gibi dizilerle tanınan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, İtalya’da düzenlenen Kineo Ödülleri’nin dün düzenlenen töreninde ödül aldı. Tören öncesi kırmızı halıda yürüyen Çelikkol, hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaşırken, sevenleriyle fotoğraf çektirip imza verdi. Çelikkol’un o anları Rai kanalında da canlı yayınlandı.

'BUNU HAYAL BİLE EDEMEZDİM'

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; İbrahim Çelikkol’a ödülünü Golden Globes üyesi Silvia Bizio takdim ederken Çelikkol, İtalyanca yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“Oyunculuğa ilk başladığım yıllarda bana sorsanız burada olmayı hayal bile edemezdim. Kendimin en iyi versiyonu ne olabilir hep bu ilgimi çekti ve beni geliştirdi, değiştirdi. Ama değişmeyen tek bir gerçek oldu. O zamanlardan bu zamanlara beni taşıyan ve değişmeyen tek şey, en gerçek, en samimi halimle sadece kendim olmak… 17 yaşındaki İbrahim de, böyleydi şimdiki İbrahim de bu gelecekteki İbrahim de böyle olacak.

Sizlere bu İbrahim’i gördüğünüz ve kucakladığınız için çok teşekkür ediyorum. Bugün burada sizlerin beni layık gördüğü bu ödül benim için bu gerçekliğin ve samimiyetin ödülüdür. Beni bu ödüle layık gören tüm Kineo temsilcilerine çok teşekkür ederim."