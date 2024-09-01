Tepki Yağan Kraliyet Düğünü! Norveç Prensesi, Şaman 'Guru'yla Evlendi

Norveç Kralı V. Harald'ın iki yıl önce kraliyet görevlerinden çekilen en büyük çocuğu Prenses Martha Louise, üç gün süren kutlamalarla ABD’li şaman Durek Verrett ile evlendi. Çiftin düğünü ülkenin en önemli turistik yerlerinden birisi olan Geiranger'de gerçekleşirken, İsveç ve Norveç'ten kraliyet üyeleri ile bazı ünlüler de konuklar arasındaydı.

KRALİYET STATÜSÜYLE PARA KAZANMAYA DEVAM

Kral Harald ve Kraliçe Sonja'nın kızı Martha Louise, kendi ticari girişimlerini daha özgürce sürdürebilmek için 2022'de resmi kraliyet görevlerinden istifa etti. Ancak haziran ayında düzenlenen medya etkinliğinde çift, düğünleri için şişenin arkasında kendi isimlerinin yer aldığı bir içkiyi tanıttı.

Sözcü'de yer alan habere göre çift, "Martha Louise'in kraliyet statüsünü ticari faaliyetlerle ilişkilendirdiği için" Kraliyet Sarayı ve parlamento üyelerinden eleştiri aldı. Norveç’teki sağlık yetkilileri bu hafta içeceğin pazarlanmasının uygun olmadığına karar verdi.

Bu sırada çift, düğünün fotoğraf haklarını ünlü dergi Hello!'ya ve film haklarını da Netflix'e sattı. İki medya kurumuyla yapılan anlaşma, yerel uygulamalara aykırılık suçlamasıyla Norveç basınının hedefi oldu.

'ÖLÜP GERİ GELDİĞİNİ' İDDİA EDİYOR

Hakkında çeşitli eleştiriler yapılan ve kanserin bir seçim olduğunu iddia eden 47 yaşındaki Verrett, kendini "manevi guru" olarak tanıtıyor. Verrett aynı zamanda “çok çeşitli ruhlarla iletişim kurduğunu”, “büyüleri önleme ve hastalıkları iyileştirmeye yardımcı olan bir madalyona sahip olduğunu” öne sürüyor. Verrett, altı neslin son şamanı olduğunu, bir keresinde dört dakika 25 saniye boyunca öldüğünü savundu ve "Diğer taraftan tüm bilgileri aldım. Geri döndüm" dedi.