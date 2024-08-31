Yalı Çapkını Dizisinin 'Abidin'i Ersin Arıcı'nın Menajerlik Şirketinden Ayrılmasının Arkasındaki Gerçek Ortaya Çıktı

“Yalı Çapkını” dizisinin oyuncuları Beril Pozam ile Ersin Arıcı’nın 19 Ağustos’taki nikahı çok konuşuldu.

Ancak bir süredir kulislerde bu sürpriz nikah kadar Ersin Arıcı’nın menajerlik ajansından ayrılmasıyla sonuçlanan durum da çok konuşulmuştu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizi senaryosunu aratmayan olayın nedeninin, Ersin Arıcı’nın menajeri Ayşegül’ün, 19 Ağustos’ta nikah masasına oturduğu Beril Pozam’ın eski sevgilisi Erdem Kaynarca’nın da eski sevgili olması olduğu ortaya çıktı.

Beril Pozam, eşi Ersin Arıcı’yla sevgili olmadan önce “Ada Masalı” dizi setinde yakınlaştığı rol arkadaşı Erdem Kaynarca’yla beraberlik yaşamıştı.

Erdem Kaynarca da Beril Pozam’la aşk yaşamadan önce Ersin Arıcı’nın menajeriyle sevgiliydi. Ve bu ilişki öncesinde Erdem Kaynarca, sevgilisinin oyuncusu olduğu için Ersin Arıcı’yla da arkadaş olmuştu. Bu dörtlü beraber sosyal ortamlarda da zaman zaman görüşüyorlardı.

Erdem Kaynarca, Ersin Arıcı’nın menajerinden ayrılıp Beril Pozam’la sevgili oldu. Geçen yaz da Beril Pozam, Erdem Kaynarca’dan ayrılıp rol arkadaşı Ersin Arıcı’yla aşk yaşamaya başladı. Başlarda gizli tutulan bu ilişki önceki hafta nikah masasına taşındı. Yaşanan bu durum Ersin Arıcı ve menajerinin ayrılmasıyla sonuçlandı.