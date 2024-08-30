Hülya Avşar'dan Demet Özdemir'e Davet: Turnuvaya Bekliyorum

"Erkenci Kuş", "Doğduğun Ev Kaderindir" ve "Adım Farah" gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde tenis oynamakla ilgili bir açıklama yaptı. Özdemir, çok iddialı olmadığını belirterek, "Hülya Avşar ile karşılıklı oynarım ama yenilmeyi göze alırım" demişti.

Özdemir'in bu açıklamasının ardından Avşar'dan davet geldi. Haberi gören Hülya Avşar, sosyal medyada yaptığı paylaşımda turnuvasını hatırlattı.

Ünlü şarkıcı, "O zaman 2 Ekim'de Bodrum'da yapılacak Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası'na bekliyorum Demetciğim seni. Çok mutlu olurum" ifadelerine yer verdi.