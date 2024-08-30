Trump, 'Çalmaya' Devam Ediyor: ABBA'dan Resmi Uyarı Geldi

Universal Music, Donald Trump’ın 2024 başkanlık seçimleri kampanyasında 1970'li yılların ünlü grubu ABBA'nın şarkılarını izinsiz kullanması nedeniyle resmi bir bildirim gönderdi.

Grubun bir sözcüsü, yaptığı açıklamada; "ABBA, yakın zamanda internette yayınlanan videolar aracılığıyla müzik ve kliplerinin bir Donald Trump etkinliğinde izinsiz kullanıldığını fark etti. Sonuç olarak ABBA ve temsilcisi, bu tür içeriklerin derhal kaldırılmasını ve silinmesini talep etti. Hiçbir izin talebi gelmedi; bu nedenle, herhangi bir izin veya lisans verilmemiştir” ifadesini kullandı.

İLK DEĞİL!

Amerikan soul müziğin 2008'de hayatını kaybeden ikonik isimlerinden Isaac Hayes'in ailesi 'Hold On, I'm Comin' şarkısını seçim mitinglerinde izinsiz kullanan Donald Trump'ı telif hakkı ihlaliyle suçlayarak dava açmıştı.

Beyonce, 'Freedom' şarkısını ABD başkanlık seçiminde Demokratların adayı olan Kamala Harris'e verdi. Ancak Donald Trump'ın, şarkıyı izinsiz olarak sosyal medyada paylaştığı seçim kampanyası klibinde kullanması üzerine Trump'ın videosunu sosyal medyadan sildirmişti.

Kaynak: Ajanslar