Ünlü İsimlerden '30 Ağustos' Mesajları

30 Ağustos Zafer Bayramı ülke genelinde kutlanırken, günün anlam ve önemi adına ünlü isimler de paylaşımlar yapıyor. Birçok ünlü isim, yayımladıkları mesajlarda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak, Zafer Bayramı'nı kutladı.

İşte 30 Ağustos için paylaşım yapan ünlü isimler...

TÜRKAN ŞORAY: Ata’m sana minnetle... 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

FİLİZ AKIN: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

HÜLYA KOÇYİĞİT: “Zafer; 'Zafer benimdir' diyebilenindir. Başarı ise 'başaracağım' diye başlayarak sonunda 'başardım' diyebilenindir” demiş Ata’mız… Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık yolunda destan yazan tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyorum.

EDİZ HUN: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

MURAT BOZ: 30 Ağustos Zafer’ini bizlere armağan eden başta büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahraman ordumuzu, bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, sevgi ve özlemle anıyorum.

AYŞEGÜL ALDİNÇ: Bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin sembolü olan büyük zaferin 102'nci yılını yürekten kutlarım. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Ruhları şâd olsun…

ESER YENENLER: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

DERYA ULUĞ: Zaferin ruhunu yaşatan tüm kahramanlarımızın bağımsızlık mücadelesini gururla anıyor, bayramınızı kutluyorum.

İBRAHİM TATLISES: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

DEMET AKALIN: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun! Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve sevgiyle anıyoruz.

ÖZCAN DENİZ: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.