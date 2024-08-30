Armağan Çağlayan Dolandırıcıları İfşa Etti

Yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, başına gelen son dolandırıcılık yöntemini ve kendisini arayan bu numarayı sosyal medya hesabından ifşa etti.

Telefonla dolandırıcılık son birkaç yıldır hırsızların yeni yöntemi oldu. Dolandırıcılar aradıkları kişiyi ya yönlendirip banka hesaplarından para çektiriyor ya da kendi yöntemleriyle kredi kartı bilgilerini ele geçiriyor.

Dolandırıcıların son yöntemi ise sahte kargo yalanıyla tuzağa düşürmek. Kapıya gelen sahte kargocu, insanlara senet imzalatarak borçlanmasını sağlıyor.

'KÜFÜR, KEBAHİR, KAPANIŞ'

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Çağlayan da "02329055437" numaralı telefonu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"02329055437 numaralı telefondan aranır ya da WhatsApp mesajı gelirse, bilin ki dolandırılmak isteniyorsunuz. Az evvel bu numaradan aranarak 'yasadışı bahis oynamışsınız , icra dosyanız var. Yarısını ödeyin kapatalım dosyayı. Yasadışı bahis meselesini de kapatalım' dediler :))) Küfür kebahir kapanış !!!"