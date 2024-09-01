Kırklareli’de Feci Kaza! Soruşturma Başlatıldı

Kırklareli’de tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırklareli’de Feci Kaza! Soruşturma Başlatıldı

Kırklareli’nin merkez ilçesine bağlı Karıncak köyü mevkiinde dün akşam saatlerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Yalçın yönetimindeki otomobil, A.Ç. idaresindeki tır ile çarpıştı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Abdullah Yalçın'ın (68) hayatını kaybettiği belirledi. Yalçın'ın cenazesi incelemelerin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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